ДНР развивает востребованные в мире отрасли для встраивания в международный рынок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика сохраняет и развивает наиболее востребованные на мировом рынке отрасли, такие как металлургическая и угольная, для встраивания в международный рынок хозяйствования. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, республика сейчас перестраивает свою экономику, стараясь использовать возможности, которые появились на мировом рынке благодаря западной санкционной политике.

"Знаем перечень стран, кому она помешала, навредила. <...> То, что порядок был нарушен и сейчас все это переустраивается, абсолютно точно. Конечно, мы здесь тоже вписываемся в своих масштабах. Металлургию и угольную отрасль мы оставляем, развиваем, насколько это возможно в нынешних условиях с непростой конъюнктурой на рынках. Мы смотрим, где еще высокая добавленная стоимость, где еще мы можем быть полезны в плане закрытия потребностей внутри страны, в плане потребностей тех стран, которые являются дружественными нашей стране или выдерживают необходимый нейтралитет", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".