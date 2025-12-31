На всей территории Украины 1 января будут действовать отключения света

Причиной этих мер в компании назвали повреждения энергообъектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Графики почасовых отключений электроэнергии 1 января будут введены на всей территории Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"1 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

Причиной этих мер в компании назвали повреждения энергообъектов.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой. При этом власти в Киеве за последние месяцы несколько раз сообщали о новых масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.