Вступили в силу актуализированные ставки таможенных сборов на ввозимые товары

Нововведения, в частности, увеличивают верхний стоимостной порог партии с 7 млн рублей до 10 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Постановление правительства РФ от 23 октября 2025 года № 1683 об актуализации ставок таможенных сборов на ввозимые товары вступило в силу с 1 января 2026 года.

Нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии, а также увеличивают верхний стоимостной порог партии с 7 млн рублей до 10 млн рублей.

Отмечается, что ранее ставка для партии свыше 7 млн рублей составляла 30 тыс. рублей, теперь для партии свыше 10 млн рублей она составляет 73 860 рублей.

Кроме того, доиндексированы ставки таможенных сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется.

Ставки таможенных сборов ранее уже частично индексировались, однако максимальная ставка в 30 тыс. рублей не менялась с 2004 года, отмечали ранее в Минпромторге РФ.

Также проиндексированы ставки таможенных сборов в отношении товаров радиоэлектроники, по которым ранее применялись максимальные ставки в размере 30 тыс. рублей вне зависимости от объема поставок, теперь они составляют 73 860 рублей.

"Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации. По мнению ведомства, их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций", - указывали ранее в Минпромторге.