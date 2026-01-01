Трутнев: Севморпуть открывает перспективы для взаимодействия в рамках МТОР

В Арктике есть много возможностей для международного сотрудничества, считает полномочный представитель президента РФ в ДФО

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Механизм международной территории опережающего развития (МТОР) может применяться в Арктике, в том числе для развития Северного морского пути. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Закон о международной территории опережающего развития вступил в силу 1 января 2026 года.

"Механизм международной ТОР, конечно, может применяться в Арктике. Я считаю, что на Северном морском пути есть много возможностей для международного сотрудничества", - сказал вице-премьер.

Законом для резидентов МТОР установлены налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.