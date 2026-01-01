В Республике Корея с 1 января запретили разведение медведей ради желчи

Чиновники страны отметили, что введут на полгода переходный период для оставшихся ферм и пока не будут штрафовать за "владение" и "содержание"

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. Запрет на коммерческое разведение медведей вступил в силу в Республике Корея с 1 января. В прошлом южнокорейские фермеры выращивали этих хищников ради получения желчи, которая используется в восточной народной медицине.

"Министерство по вопросам климата, энергетики и защиты окружающей среды в связи со вступлением в силу с 1 января 2026 года запрета на разведение медведей и производство медвежьей желчи будет реализовывать меры по защите медведей, содержащихся в питомниках", - информировали в ведомстве ранее на этой неделе. Речь идет о законе о защите диких животных, поправки в который были приняты в 2023 году.

"Согласно закону, запрещено владение, содержание и разведение медведей, производство, употребление и распространение медвежьей желчи", - заявили в министерстве. Чиновники пояснили, что введут на полгода переходный период для оставшихся ферм и пока не будут штрафовать за "владение" и "содержание", но будут "строго наказывать за незаконное получение желчи".

По информации властей, еще 199 медведей остаются в неволе на 11 фермах по всей стране, ранее из подобных мест удалось вывезти 34 хищника. С владельцами таких предприятий ведутся переговоры.

В 1981 году правительство Республики Корея разрешило импорт и разведение медведей, исходя из предположения, что это позволит фермерским хозяйствам улучшить свое благосостояние. В 1985 году под международным давлением Сеул запретил импорт этих диких животных, но поправки в закон с запретом на разведение были приняты лишь в 2023 году.