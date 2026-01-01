МТОР расширит возможности для реализации крупных проектов в ДФО

Закон о международной территории опережающего развития вступил в силу 1 января 2026 года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Механизм международной территории опережающего развития (МТОР) расширит возможности для привлечения инвестиций и реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, особенно со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

"Федеральный закон закрепил понятие Международной территории опережающего развития (МТОР), что позволяет создавать совместные с иностранными партнерами инвестиционные проекты в Дальневосточном федеральном округе. Это расширяет возможности для привлечения инвестиций и реализации крупных проектов, особенно в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.

Воротников отметил, что привлечение зарубежных партнеров необходимо российской экономике. "Международная ТОР позволит привлекать инвестиции, она также будет стимулировать инновации, что, естественно, вызовет устойчивое развитие и устойчивый рост в регионах. Участниками МТОР должны стать дружественные страны, а также, вероятно, и государства БРИКС, СНГ и ШОС", - пояснил эксперт.

Законом для резидентов МТОР установлены налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.