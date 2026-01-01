Трамп на год отложил повышение пошлин на некоторые виды мебели

Тарифную ставку на кухонную и другую мебель могут поднять в 2027 году

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в среду распорядился отложить на один год повышение пошлин на некоторые виды мебели, включая кухонную.

Как следует из опубликованных Белым домом документов, США планировали с 1 января 2026 года поднять тарифную ставку на эту продукцию, которая ранее была установлена на уровне 25%. Предполагалось, что на некоторые виды мебели пошлины могут повысить до 30%, на другие - до 50%. Вашингтонская администрация решила не делать этого, поскольку считает продуктивными текущие переговоры по торговым вопросам с несколькими странами, которые поставляют мебель в США.

Трамп 29 сентября распорядился ввести пошлины на импорт древесины и некоторых видов изделий из нее. 10-процентные пошлины, пропорциональные стоимости товара, коснулись поставок в США древесины, в том числе хвойных пород.

Американский лидер 22 августа 2025 года заявил, что вашингтонская администрация проводит расследование в отношении поставок мебели из других стран в США. Как он тогда отметил, по итогам разбирательства эта продукция будет обложена пошлинами. Глава государства выразил уверенность в том, что "это вернет мебельный бизнес в Северную Каролину, Южную Каролину, Мичиган и другие штаты".

В число крупнейших экспортеров мебели в США входят Вьетнам, Канада, Китай и Мексика.