Владивостокская таможня зафиксировала устойчивый рост ввоза иномарок за 2025 год

Пик ввоза отметили в ноябре, сообщила пресс-секретарь таможни Екатерина Волосенкова

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Владивостокская таможня отметила устойчивый рост ввоза автомобилей за 2025 год, пик был зафиксирован в ноябре. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь таможни Екатерина Волосенкова.

"За 2025 год Владивостокской таможней наблюдался устойчивый рост объемов таможенного оформления транспортных средств (ТСЛП) для личного пользования. Пик был зафиксирован в ноябре, когда был выпущен 44 561 автомобиль, что на 78% больше, чем в ноябре 2024 года", - рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе сообщили, что в начале 2025 года выпущено 12 101 транспортное средство - это на 17% больше, чем за январь 2024 года. Однако в феврале 2025 года ввоз уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Там отметили, что динамика ввоза сохранилась и по состоянию на декабрь 2025 года. С 1 по 29 декабря 2025 года выпущено 23 922 ТСЛП, за аналогичный период прошлого года - 20 432.