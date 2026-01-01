ЛНР в 2026 году подаст две заявки на создание кластеров в АПК и строительстве

Планируется обучение более 800 студентов

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Две заявки на создание образовательных кластеров в сельском хозяйстве и строительстве подаст Луганская Народная Республика в рамках федерального проекта "Профессионалитет", планируется обучение более 800 студентов. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве образования и науки.

"В 2026 году Министерством образования и науки Луганской Народной Республики планируется подача заявок на участие в отборе по созданию кластеров 2027 года в отраслях "Сельское хозяйство" и "Строительство". Планируемое количество студентов в первый год деятельности кластеров - более 400 человек в каждом", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном и.о. министра образования и науки региона Евгением Мирошниченко.

Базовыми для создания кластеров станут Новосветловский аграрный колледж, Луганский архитектурно-строительный колледж. Подготовка квалифицированных кадров будет осуществляться по направлениям: мастер сельскохозяйственного производства, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и др.

В 2024-2025 годы в Луганской Народной Республике созданы три образовательных кластера: "Туризм и сфера услуг", "Средства массовой информации и коммуникационные технологии", "Машиностроение". Решение о создании кластеров федерального проекта "Профессионалитет" принимается комиссией Министерства просвещения Российской Федерации по итогам конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Сроки отбора устанавливаются Минпросвещения РФ.