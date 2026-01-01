Минокоммерции КНР обвинило ЕС в двойных стандартах углеродного регулирования

Минкоммерции отмечает, что ЕС игнорирует существенные достижения Китая в области экологического и низкоуглеродного развития, устанавливая значительно более высокое базовое значение углеродной интенсивности для китайской продукции

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Китайские власти считают политику углеродного регулирования Евросоюза нарушением принципов Всемирной торговой организации (ВТО) и мерами, опирающимися на двойные стандарты. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Указанные правила выходят за рамки мер по смягчению последствий климатических изменений, носят явный односторонний характер торгового протекционизма. Китай выражает серьезную обеспокоенность и решительно против подобных действий", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте китайского торгового ведомства в связи с началом действия в ЕС с 1 января механизма CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм трансграничного углеродного регулирования).

Как уточняется в заявлении, политика Евросоюза не только нарушает принципы ВТО, такие как режим наибольшего благоприятствования, но и противоречит духу "общих, но дифференцированных обязанностей, определенных Рамочной конвенцией ООН об изменении климата". Минкоммерции отмечает, что ЕС "игнорирует существенные достижения Китая в области экологического и низкоуглеродного развития, устанавливая значительно более высокое базовое значение углеродной интенсивности для китайской продукции, которое будет ежегодно увеличиваться в течение последующих трех лет".

В комментарии подчеркивается, что тем самым европейская сторона занимает "несправедливую и дискриминирующую" позицию в отношении КНР. "Китай также отметил недавние изменения в Евросоюзе касательно запрета, связанного с новыми бензиновыми и дизельными автомобилями, который будет действовать с 2035 года, в то же время ослабляются экологические нормативные стандарты в пределах блока, - поясняется в комментарии. - Продвигая протекционизм за рубежом под видом защиты окружающей среды, ЕС одновременно ослабляет внутренний надзор и снижает требования по сокращению выбросов. Этот противоречивый подход - классический пример двойных стандартов".

Минкоммерции также обвиняет Брюссель в навязывании собственных критериев по выбросам углерода развивающимся странам, в "создании противоречий между правилами управления климатом и торговлей", в проведении политики, которая повышает издержки в борьбе с климатическими изменениями и "серьезно подрывает взаимное международное доверие". Китайское ведомство отмечает, что Евросоюз "продвигает новый торговый протекционизм под лозунгом предотвращения "углеродных утечек", что противоречит международным усилиям по борьбе с климатическими изменениями и продвижению устойчивого развития.

"Мы надеемся, что ЕС будет соблюдать соответствующие международные правила в области климата и торговли, откажется от односторонних действий и протекционизма, сохранит открытость рынка, будет содействовать либерализации, а также упрощению торговли и инвестиций в "зеленых" секторах на основе принципов справедливости, научности и недискриминации, - говорится в комментарии. - Китай готов взаимодействовать с Евросоюзом в духе взаимопонимания для решения глобальных климатических проблем, однако мы также решительно примем все необходимые меры для противодействия любым несправедливым торговым ограничениям, будем защищать свои интересы в области развития, законные права и интересы китайских компаний, стабильность глобальных производственно-снабженческих цепочек".

Новые стандарты углеродного регулирования ЕС

CBAM - механизм, разработанный ЕС с целью борьбы с изменением климата и снижения уровня парниковых газов путем экономического компенсирования "углеродных утечек". Так называют выбросы, которые образуются при производстве продукции не на территории ЕС, а в других странах с менее строгим регулированием загрязнения.

Идея механизма заключается в том, что государства и иностранные производители, углеродные выбросы у которых выше, чем в странах ЕС, должны заплатить дополнительную пошлину при ввозе своих товаров в страны Евросоюза. Выделены шесть категорий продукции, которая подпадает под обязательное регулирование - это цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород.