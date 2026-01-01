В Европе цена газа в 2025 году выросла на 9%

Она составила около $422 за 1 тыс. куб. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Средняя цена газа в Европе по итогам 2025 года выросла на 9%, до около $422 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Росту стоимости способствовало раннее начало заполнения хранилищ к зиме за счет рекордного импорта СПГ.

Всего по итогам 2025 года цена газа в Европе показала рост на 9,2%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в 2025 году составила порядка $422 за 1 тыс. куб. м против $387 в 2024 году и $464 в 2023 году.

При этом, если 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались около $539 за 1 тыс. куб. м, 28 ноября 2025 года - на уровне $343, то 31 декабря 2025 года торги закрылись около $344 - на уровне ноября и на 36% ниже конца 2024 года. Небольшой подъем цены в последние дни прошедшего года произошел на фоне похолодания в Европе.

В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (-11%), в ноябре - $491 (-4%), в декабре - $489 (+20%), в январе 2025 года - $517 (+53%), в феврале - $542 (+88%), в марте - $467 (+55%), а в апреле - $409 (+28%), в мае - $412 (+15%), в июне - $439 (+14%), в июле - $410 (+12%), в августе - $394 (-10%), в сентябре - $393 (-5,5%), в октябре - $384 (-16%), в ноябре - $368 (-25%), в декабре - $334 (-32%).

Причины снижения цены газа

В 2025 году цена газа выросла из-за повышенного спроса Европы на топливо. На этом фоне Европа в прошедшем году рекордно импортировала сжиженный природный газ (СПГ).

Кроме того, Европа начала текущий отопительный сезон 13 октября, когда ее хранилища были заполнены всего на 83% против 95% в 2024 году. С этого момента страны ЕС отобрали из ПХГ порядка 26 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (уровень отбора превышает объем закачки) составляет около 22 млрд куб. м.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. В компании напоминали, что чем меньше объем запасов газа в хранилищах, тем ниже их производительность. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

В то же время охлаждение котировок к концу года было вызвано нарастающим профицитом на мировом рынке СПГ, относительно теплой погодой в Европе, а также обсуждением мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования.