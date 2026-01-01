АИРР: рост числа вакансий с удаленной занятостью дает регионам новые возможности развития

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Рост доли вакансий с возможностью удаленной занятости в профессиях сферы STEM - естественных наук, математики, инженерии и технологий - позволяет сохранять кадры в субъектах и привлекать дополнительные средства в экономику. Такое мнение в интервью ТАСС высказал директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

В ноябре директор АИРР сообщал, что за год доля вакансий с удаленной занятостью в сферах STEM выросла почти в 1,5 раза - с 8,0% до 11,6% общего количества STEM вакансий, в то время как доля позиций с требованием полного рабочего дня в офисе сократилась с 78,9% до 75,0%.

"Это объективная реальность. Пандемия показала нам, что есть возможность работать удаленно - рынку труда предложены соответствующие технологии, соответствующие инструменты. И в текущей ситуации многие начали этим активно пользоваться. Но для регионов это шанс, потому что специалисты из регионов, не покидая их, могут получить доступ к работе на ведущих предприятиях, в организациях, компаниях нашей страны. Тем самым они остаются в регионе, остаются их семьи, они получают заработную плату соответствующего уровня, принося эти деньги в экономику территории", - сказал он.

Смекалин подчеркнул, что с другой стороны такой подход позволяет компаниям привлекать специалистов со всей страны без дополнительных затрат, связанных с переездом.

"Первые, кто такой механизм предложили, стали IT-компании. И поэтому зачастую многие IT-компании являются очень привлекательными для молодежи - мы имеем сейчас поколение, которое очень ценит свое время, не только работу, но и свои увлечения. И возможность работать удаленно для молодых людей является, наверное, не менее, а скорее даже более важной, чем уровень оплаты труда, хотя и это тоже", - добавил Смекалин.