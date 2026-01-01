ТАСС: экспорт газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" в 2025 году стал рекордным

Показатель превысил 18 млрд куб. м

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия в 2025 году экспортировала в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" рекордные 18 млрд куб. м газа с момента его запуска в 2020 году, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Транспортировка по газопроводу "Турецкий поток" в европейские страны в прошедшем году выросла на 8,3% - до 18,1 млрд куб. м. В декабре экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 6,6% по сравнению с ноябрем и на 13,6% по сравнению с декабрем 2024 года - до 1,73 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум зафиксирован в октябре 2025 года - 1,68 млрд куб. м.

Средняя загрузка "Турецкого потока" в европейском направлении в декабре (56 млн куб. м в сутки) оказалась на 14% выше, чем в декабре 2024 года, и на 3% больше по сравнению с ноябрем. Таким образом, газопровод в прошедшем месяце был загружен почти на 99%, среднесуточная транспортировка газа по магистрали стала рекордной.

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в 2024 году выросли на 23% - до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 8,6 млрд куб. м поступили в Венгрию.

Также Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. РФ поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток". За десять месяцев 2025 года Россия еще на 14% увеличила транспортировку газа в Турцию по сравнению с предыдущим годом