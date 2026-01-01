Более 400 бригад Группы "Россети" восстанавливали электроснабжение в регионах в Новый год

Всего за сутки на Кубани восстановлено свыше 2,5 тыс. трансформаторных подстанций и более 100 линий электропередачи

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Энергетики восстанавливали электроснабжение потребителей в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Ставропольском крае и Тверской области, нарушенное накануне из-за неблагоприятных погодных явлений. Были задействованы более 400 бригад группы "Россети", а также свыше 1,6 тыс. сотрудников и более 600 единиц техники.

"Энергетики Группы "Россети" в новогоднюю ночь непрерывно восстанавливали электроснабжение потребителей в регионах, пострадавших от погодной стихии", - говорится в публикации в Telegram-канале компании.

На данный момент специалисты полностью восстановили электроснабжение обесточенных в результате осадков потребителей в Тверской области.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка сохраняется в Краснодарском крае и Республике Адыгея, где снегопад привел к массовым повреждениям сетевой инфраструктуры.

