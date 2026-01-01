Турпоток в Новгородскую область к 2030 году вырастет до 3 млн человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Турпоток в Новгородскую область к 2030 году планируется увеличить до 3 млн человек в год, об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Дронов. В планах реализовать к этому времени еще 44 проекта, с объемом инвестиций более 28 млрд рублей.

"Мы прогнозируем увеличение турпотока к 2030 году - 3 млн человек. Регион готов к дальнейшему росту туристического потока, мы и далее будем улучшать условия пребывания гостей, привлекать инвестиции в инфраструктуру. Для нас важно обеспечить высокий уровень комфорта каждому гостю нашей области", - сказал Дронов.

Он также отметил, что стремительно развивается внутренний туризм. Оборот отрасли уже сейчас превышает 8,5 млрд рублей. "Бизнес чутко реагирует на все изменения. За последние 5 лет реализовано более 50 инвестиционных проектов гостинично-ресторанной сферы на общую сумму более 7 млрд рублей. В планах до 2030 года еще 44 проекта, с объемом инвестиций более 28 млрд рублей", - отметил глава региона.

Благодаря участию в национальном проекте "Туризм и гостеприимство" дополнительно реализуется ряд масштабных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры: введен в эксплуатацию новый корпус курорта "Старая Русса" - "Граф Муравьев", рассчитанный на 308 номеров. "Только в этом году поддержали 33 предпринимательские инициативы. Планируется создание новых модульных средств размещения в Валдае и Боровичах. Предпринимаются шаги по развитию сферы общественного питания, повышаются стандарты обслуживания с учетом региональных гастрономических особенностей", - пояснил губернатор.