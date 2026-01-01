Более 8,3 тыс. пассажиров "Аэрофлота" встретили Новый год в полете

В ночь с 31 декабря на 1 января авиакомпания выполнила 42 рейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 8,3 тыс. пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" встретили Новый 2026 год в самолетах в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Вместе с нами Новый год в небе встретили 8,3 тыс. пассажиров, в том числе 709 детей", - сказано в сообщении. В ночь с 31 декабря на 1 января авиакомпания выполнила 42 рейса.

Для пассажиров была подготовлена праздничная программа: специальное меню, тематические развлечения и розыгрыши подарков, включая сертификаты на перелеты. На этих рейсах работали 90 пилотов и 324 бортпроводника.

На земле подготовку воздушных судов обеспечивали более 500 техников и инженеров "Аэрофлот техникс". В базовом аэропорту Шереметьево для пассажиров работало более 220 сотрудников департамента наземного обеспечения перевозок "Аэрофлота". Координацию рейсов авиакомпании обеспечивали 30 специалистов Центра управления полетами, а более 80 операторов консультировали пассажиров через кол-центр.

В сообщении подчеркивается, что в новогоднюю ночь на рабочих местах также оставались сотни сотрудников других наземных служб авиакомпании.