Минфин напомнил о том, как будет считаться налог на доход по вкладам в 2026 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В 2026 году сумма доходов по вкладам, не облагаемая налогом, составит как минимум 160 тыс. рублей, подтвердили в Министерстве финансов.

"Максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца года, в котором получены такие доходы", - сообщили телеканалу РБК в пресс-службе ведомства.

На момент 1 января ключевая ставка составила 16% годовых [160 тыс. рублей соответственно - прим.], что означает, что это является гарантированной суммой, на которую могут рассчитывать вкладчики по итогам 2026 года, говорится в публикации.

Отмечается, что процентный доход в 2026 году будет облагаться НДФЛ в размере 13% или 15%, в случае если годовой доход налогоплательщика составит более 2,4 млн рублей в год.

Если в течение года ключевая ставка ни разу не поднимется выше 16%, в таком случае 160 тыс. рублей останутся зафиксированы как максимальный размер полученного в виде процентов по вкладам дохода, не облагаемого НДФЛ. --0--мяр