В Псковской области туристический поток в 2025 году вырос на 14,5%

Рост стал возможен благодаря системной работе по созданию и развитию туристической инфраструктуры региона и его активному продвижению

ПСКОВ, 1 января. /ТАСС/. Туристический поток в Псковскую область в году в 2025 году вырос на 14,5% по сравнению с 2024 годом, превысив 480 тыс. поездок. Рост стал возможен благодаря системной работе по созданию и развитию туристической инфраструктуры региона и его активному продвижению, об этом ТАСС сообщили в министерстве туризма Псковской области.

"Число туристических поездок по территории Псковской области составило 482 тысячи поездок и показало рост на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможно благодаря системной работе по созданию и развитию туристической инфраструктуры региона и проведению мероприятий по продвижению Псковской области", - сообщили в министерстве.

Ранее было объявлено о реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов в сфере туризма с общим объемом финансирования свыше 5,35 миллиарда рублей. По данным ведомства, ключевыми инвесторами выступают компании "Севзапинвест", "АИК", "Эликон недвижимость" и "Комос отель Псков". Проекты реализуются в Пскове и Великих Луках. Реализация идет поэтапно: уже открыты парки аттракционов и гостиничный комплекс в объектах культурного наследия федерального значения. В настоящее время активно ведется строительство гостиничного комплекса на 155 номеров на базе памятника истории и культуры "Здание Псковской теплоэлектростанции", где в августе-ноябре 1941 года и в 1942 - феврале 1944 гг. действовали подпольные группы под руководством секретаря горисполкома Степана Никифороваи инженера Михаила Семенова. Его технический ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Как отметили в министерстве, для решения вопроса высокой загрузки существующих гостиниц в Пскове в 2026 году запланирован ряд мер по увеличению номерного фонда. В текущем году одобрен проект реконструкции с элементами реставрации объекта культурного наследия "Двор Лапина" для создания гостиницы уровня три звезды на 23 номера. Параллельно запланировано создание 62 новых номеров в модульных некапитальных средствах размещения на территории Псковского и Печорского муниципальных округов, что позволит перераспределить часть туристического потока внутри региона.

"Большую часть туристического потока составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно, наименьшая часть - это удаленные от нас регионы, но если раньше мы удивлялись, видя туриста из Владивостока, Хабаровска или Екатеринбурга, то теперь это обычное дело", - отметили в министерстве.