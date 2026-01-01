Шепп: сотни фирм ФРГ намерены остаться в РФ, несмотря на санкции Запада

По оценке внешнеторговой палаты, немецкие активы в России превышают €100 млрд

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Сотни германских компаний планируют продолжать вести бизнес в России, несмотря на ужесточение западных санкций. Об этом сообщил председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, комментируя результаты опроса о деловом климате в РФ.

"Только 4% германских компаний намерены покинуть [российский] рынок", - сказал агентству DPA Шепп. По его словам, руководство многих предприятий опасается крупных финансовых потерь в случае ухода. Те, кто остался в России, "хотят выстоять", пояснил глава правления.

По оценке внешнеторговой палаты, немецкие активы в России превышают €100 млрд. "Немецкие активы даже растут, потому что российские законы препятствуют выводу прибыли в больших объемах", - пояснил Шепп.

Как показали результаты опроса, в целом ожидания германских компаний заметно ухудшились. Однако "49% предприятий, работающих в России, считают, что санкции наносят Германии больше ущерба, чем России", отметил Шерп. Он высказал мнение, что европейские политики недооценивают "устойчивость российской экономики" к санкциям. "Недостаток информации приводит к просчетам в оценке реальной ситуации в России - это касается как военных, так и гражданских вопросов", - утверждал Шепп. Он назвал "рискованной авантюрой" склонность европейских политиков считать, что "усиление санкций и экономического давления заставит Россию сесть за стол переговоров и пойти на уступки".

Опрос проводился среди примерно 260 германских компаний, работающих в России. Как уточняет DPA, в РФ насчитывается до 2 тыс. германских компаний и предприятий.