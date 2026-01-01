Путин продлил разрешение не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Документ распространяется на АО, работающие в сфере энергетики, машиностроения, торговли

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года разрешение некоторым российским компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.

Документ распространяется на акционерные общества, работающие в сфере энергетики, машиностроения, торговли. Они должны соответствовать некоторым критериям, например, против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции. Еще один критерий - у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд рублей.

Таким образом, решения АО будут утверждать большинством голосов от числа остальных участников - независимо от положений учредительных документов и корпоративного договора.