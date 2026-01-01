В четырех аэропортах ввели ограничения

Об этом сообщили в Росавиации

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропортах Пензы и Самары. Об этом сообщила Росавиация.

"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Самара (Курумоч), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.

В новость внесены изменения (01:09 мск) - добавлена информация о снятии ограничений в двух аэропортах.