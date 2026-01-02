В ЛНР создадут технопарк на базе предприятия по выпуску радиаторов

Поручение о создании технопарка дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

ЛУГАНСК, 2 января. /ТАСС/. Технопарк на базе предприятия по выпуску радиаторов отопления и алюминиевого профиля будет создан в Луганской Народной Республике до 2029 года, разработан комплексный план модернизации. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минпромторге.

В октябре 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ЛНР посетил предприятие по выпуску алюминиевых радиаторов отопления и алюминиевого профиля "Юнис". Он поручил Минпромторгу РФ проработать создание индустриального парка.

"Поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова Дениса Валентиновича о создании индустриального парка на базе предприятия "Юнис" взято в работу. На текущем этапе разработан комплексный план модернизации: до 2029 года планируется создание технопарка с различными зонами и логистической базой", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра промышленности и торговли ЛНР Валентиной Токовой.

Ранее сообщалось, что в 2023 году завод получил от регионального фонда развития промышленности льготный заем в размере 50 млн рублей, который позволил ему расширить ассортимент продукции с улучшенными характеристиками и увеличить объемы продаж. В 2024 году предприятию выдана субсидия из бюджета ЛНР в размере 19,27 млн рублей на возмещение затрат на приобретение нового оборудования.

В настоящее время "Юнис" реализует масштабный проект по запуску новых производственных линий, благодаря которым объемы производства радиаторов будут увеличены более, чем в три раза - до 10 млн секций в год. Поможет достижению этой цели полученная в 2024 году поддержка федерального Фонда развития промышленности в объеме 2 млрд рублей по программе "Приоритетные проекты".

Индустриальные парки в ЛНР

В ЛНР создаются три индустриальных парка: "Стахановец", "Металлург" и "Лугамаш". В каждый из них инвесторы намерены вложить более 1 млрд рублей, что позволит создать современную инфраструктуру и поддержать размещение не менее пяти предприятий резидентов. "Предприятия будут специализироваться на металлообработке, машиностроении, производстве строительных и композитных материалов, что позволит снизить зависимость от внешних поставок и обеспечить технологический суверенитет региона", - отметила Токова.

В министерстве не сообщили о сроках открытия индустриальных парков.