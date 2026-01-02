В аэропортах Кубани задерживаются почти 40 рейсов

Больше всего самолетов задержали в международном аэропорту Сочи

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Почти 40 авиарейсов задержано на вылет и прилет в аэропортах Краснодарского края - в Сочи, Геленджике и Краснодаре, следует из данных онлайн-табло.

Больше всего самолетов задерживается в международном аэропорту Сочи: на вылет - 14 самолетов, включая рейсы в Анталью (Турция), Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву. На прилет задерживаются 18 самолетов.

Еще два самолета на вылет и три на прилет задерживаются в аэропорту Краснодара и один самолет из Москвы задержан в направлении Геленджика.

1 января Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика для обеспечения безопасности.