В Ингушетии перевыполнили план по экспорту продукции АПК

Объемы экспорта по сравнению с 2024 годом выросли на 59%

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МАГАС, 2 января. /ТАСС/. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в Ингушетии превысил плановые показатели в 2025 году более чем в два раза. Об этом ТАСС рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Магомед Гагиев.

"В части агроэкспорта 2025 год стал прорывным. Значительно перевыполнены плановые показатели и показатели аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта составил $29 млн, или 125 тыс. тонн продукции АПК. Фактические показатели превысили плановое значение федерального проекта "Экспорт продукции АПК" на 218%", - сказал Гагиев.

По его словам, объемы экспорта по сравнению с 2024 годом выросли на 59%.

"Основанная продукция, экспортируемая нашей республикой: зерно, мука и продукты переработки. Стоит отметить, что плановый показатель федерального проекта "Экспорт продукции АПК" на 2025 год для нас был установлен на уровне 9,1 млн долларов США", - добавил министр.