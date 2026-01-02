Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2025 году выросло почти на $24 млрд

По данным агентства, бизнесмен Алишер Усманов за год заработал $6,04 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России за 2025 год увеличилось на $23,818 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов за прошедший год заработал $6,04 млрд, его состояние достигло $19,3 млрд, а состояние основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова возросло на $4,75 млрд, до $7,88 млрд.

В то же время сооснователь Telegram Павел Дуров в 2025 году заработал $3,38 млрд, его состояние составило $14,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) Татьяна Ким заработала $515 млн, ее состояние увеличилось до $7,89 млрд.

Наибольшие убытки понес бизнесмен Михаил Фридман - его состояние уменьшилось на $4,7 млрд, до $10,1 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.