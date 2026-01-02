АИРР назвала кадры главным фактором развития инновационного бизнеса в регионах

На первый план выходят проекты социального развития, создания служебного и арендного жилья, отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ключевым фактором успешного развития инновационных бизнес-проектов в регионах России является привлечение кадров, в том числе с помощью программ социального развития и корпоративной поддержки. Такое мнение в интервью ТАСС высказал директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

"Мы понимаем, что многие регионы сейчас прикладывают очень большие усилия для того, чтобы сформировать условия для создания крупных передовых производственных центров. И если буквально 15 лет назад все активно уделяли внимание тому, чтобы создать промышленные площадки, промышленные зоны, индустриальные парки, создать условия для того, чтобы пришел бизнес и построил там те или иные производства, то сейчас все понимают, что ключевое - это обеспечить бизнес кадрами. И поэтому на первый план выходят проекты социального развития, проекты создания служебного жилья, арендного жилья, различных корпоративных программ", - сказал Смекалин.

Он отметил, что подобные инициативы, особенно со стороны регионов, необходимо поддерживать. "Не всегда, к сожалению, регион может собственными ресурсами это сделать. Хорошо, если бизнес достаточно мощный и может вложиться, создать такую инфраструктуру, запустить такие программы. Не всегда так получается", - добавил директор ассоциации.

Смекалин подчеркнул, что государством поставлена амбициозная задача максимально привлечь кадры в научные проекты. По его словам, уже можно увидеть заметные изменения даже в системе подготовки таких кадров. "Тенденция сейчас меняется - меняется структура приема, структура выделения бюджетных мест в высших учебных заведениях. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим результат этой политики, но, в любом случае, это потребует определенного времени", - сказал директор АИРР.