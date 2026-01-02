Аэропорт Новосибирска обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров в 2025 году

Толмачево обеспечивает ежедневное авиасообщение с 35 городами России

НОВОСИБИРСК, 2 января. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Толмачево по итогам 2025 года составил рекордные 9,5 млн пассажиров, что на 3% больше показателя 2024 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По итогам 2024 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное на тот момент количество пассажиров - 9,2 млн человек, что было на 2,3% больше, чем в 2023 году. Рост пассажиропотока в аэропорту связывали с увеличением региональных маршрутов и поддержкой региональных властей.

"В 2025 году аэропорт Толмачево достиг рекордных показателей, обслужив 9,5 млн пассажиров", - написал он.

Травников добавил, что новосибирский аэропорт обслуживает более 90 направлений в маршрутной сети и обеспечивает ежедневное авиасообщение с 35 городами России. Он также напомнил, что ведется реконструкция аэропортового комплекса: построен перрон для самолетов, открываются рулежные дорожки, создается сопутствующая инфраструктура. К 2027 году аэропорт сможет обслуживать более 12 млн пассажиров в год.