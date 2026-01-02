Эксперт Лачугин: ориентация на покупателей в возрасте станет трендом торговли

Уменьшение площадей магазинов и сокращение числа новых торговых точек - еще один глобальный тренд, рассказал учредитель портала "Продукт медиа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Ориентация на покупателей "серебряного" возраста станет трендом торговли и ретейла в ближайшие годы. Этот сегмент может стать отдельным и перспективным направлением для роста продаж, рассказал в беседе с ТАСС учредитель портала "Продукт медиа", независимый эксперт по ретейлу, консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин.

"В следующем году нужно делать акцент на продуктах, которые будут интересны людям в возрасте. Потому что у нас идет акцент на молодежь, а на пенсионеров никто не хочет обращать внимание. Это, на мой взгляд, большая ошибка", - подчеркивает эксперт.

Среднестатистический покупатель с каждым годом становится все старше. Проблема в том, что на полках практически нет функциональных продуктов, отвечающих потребностям зрелого потребителя, а те немногие, что представлены, не имеют понятного позиционирования.

"Эта задача могла бы решаться маркетологами в том числе молочной продукции производителей Петербурга и Ленинградской области, но пока этого нет. Хотя отдельные торговые сети продумывают вывод СТМ (собственных торговых марок - прим. ТАСС) именно под возрастную аудиторию, адаптируя визуальные образы, функционал, выкладку и маркетинговые кампании для таких продуктов", - отмечает Лачугин.

Сокращение площадей, азиатская тема и кулинария

Уменьшение площадей магазинов и сокращение числа новых торговых точек - еще один глобальный тренд, характерный и для Санкт-Петербурга. Это связано с высокими процентными ставками, ростом стоимости строительства и оснащения магазинов, дефицитом квалифицированных кадров, а также изменением модели потребления, считает Лачугин.

В торговых сетях Петербурга и Ленинградской области по-прежнему высока и продолжает расти доля продукции из Китая, Южной Кореи, Таиланда и Вьетнама. Во всех магазинах есть отдельные полки с такими товарами: "кондитеркой", снеками, консервами, напитками, алкоголем, блюдами быстрого приготовления.

"Азиатская еда очень популярна в Петербурге, потому что здесь много китайцев, студентов из стран Азии, в целом много молодежи, которые больше всего подвержены сейчас этому тренду. И все это сказывается в том числе и на предпочтениях по еде. Поэтому, соответственно, торговые сети этот тренд уловили", - отмечает эксперт.

По мнению собеседника агентства, отдельно в Петербурге продолжат развиваться небольшие торговые точки с кулинарией, которые уже способны конкурировать по направлению готовой еды с крупнейшими сетевыми гигантами. Это направление будет набирать популярность за счет недорогой, но вкусной продукции.