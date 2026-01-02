В самолетах S7 Новый год встретили 3,5 тыс. пассажиров

Как сообщил директор по операционной деятельности перевозчика Андрей Шестерин, 1 января из-за временного закрытия воздушного пространства задерживались 10 рейсов с 1 600 пассажирами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. На бортах авиакомпании S7 в новогоднюю ночь летели 3,5 тыс. пассажиров, доложил директор по операционной деятельности перевозчика Андрей Шестерин главе Росавиации Дмитрию Ядрову в ходе рабочей поездки в аэропорт Домодедово.

"Мы с вами встретили Новый год. В это время на 28 бортах нашей авиакомпании 3,5 тыс. пассажиров праздновали данное событие в воздухе. Мы благодарны пассажирам за такой выбор. Наша команда сделала все, чтобы на борту была создана семейная теплая атмосфера, мы благодарим еще раз наших пассажиров за выбор нашей авиакомпании", - сказал он.

Как сообщил Шестерин, 1 января из-за временного закрытия воздушного пространства задерживались 10 рейсов с 1 600 пассажирами. "600 из них мы попоили, остальных отправили чуть позже с задержкой. Сегодня из-за последствий вчерашних событий под задержку попадает девять рейсов - это около 1,5 тыс. пассажиров. Задержка будет максимум 2,5 часа. Соответственно, пассажирам также будут предоставлены прохладительные напитки", - добавил он.

"Сегодня вечером, завтра к утру максимум, если не будет новой волны "Ковров", мы обязательно встанем в расписание", - уточнил Шестерин, говоря о планах войти в штатное расписание рейсов.