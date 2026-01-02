ТАСС: Европа в 2025 году импортировала рекордные 142 млрд куб. м СПГ

Это на 28% больше, чем за 2024 год

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Красноухов/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Европа в 2025 году установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время наблюдений, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам 2025 года потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС превысили 142 млрд куб. м - на 28% больше, чем за 2024 год.

В декабре импорт СПГ также стал рекордным, составив около 12,7 млрд куб. м, что на 2% выше, чем в ноябре, и на 21% больше к декабрю 2024 года.

Поставки СПГ в 2025 году заняли первое место по доле среди источников получения газа Европой - 42,2%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 декабря. На втором месте с долей в 35,8% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 8,7% - поставки газа из Северной Африки. Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из подземных хранилищ Украины) (5,9%). Поставки газа из Азербайджана составили 3,4%.