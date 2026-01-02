На Кубани и в Адыгее восстановили почти 3 тыс. подстанций после непогоды

Бригады продолжают работать по заявкам, которые поступают преимущественно от жителей частных домов

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили работу более 3 тыс. трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии. Об этом сообщили в энергокомпании "Россети Юг".

В начале недели непогода обрушилась на ряд городов и районов Кубани и Адыгеи, из-за снегопада произошло налипание на линии электропередачи на территории двух регионов, где произошли порывы.

"Энергетики восстановили работу почти 3 тыс. трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии. Ремонтные работы проходят в сложнейших условиях: огромные сугробы, заносы на дорогах, упавшие деревья - все это затрудняет доступ персонала и спецтехники к энергообъектам", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что энергетики восстановили электроснабжение большей части населенных пунктов, пострадавших от стихии, по основной сети. Бригады продолжают работать по заявкам, которые поступают преимущественно от жителей частных домов.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.