Сенатор Уваркина: объекты культурного наследия могут стать драйвером экономики

Такой подход, по словам члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, позволяет не только сохранять историческую среду, но и наполнять ее актуальным содержанием, создавая рабочие места, привлекая талантливую молодежь, а также формируя устойчивый региональный бренд

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Объекты культурного наследия в городах России могут быть центральными фигурами в формировании новых экономических стимулов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

"Креативные индустрии открывают для исторических городов возможность превратить свое уникальное наследие в драйвер современного развития. Вместо того, чтобы оставаться лишь памятниками прошлого, объекты культурного наследия могут стать живыми центрами новой экономики, совмещающими образование, творчество, туризм и технологические инновации", - сказала она.

Такой подход, по словам сенатора, позволяет не только сохранять историческую среду, но и наполнять ее актуальным содержанием, создавая рабочие места, привлекая талантливую молодежь, а также формируя устойчивый региональный бренд. "На примере Ельца можно увидеть, как стратегия преобразования исторических зданий - таких как бывшая женская гимназия и табачная фабрика XIX века - в креативные кластеры даст синергетический эффект. Эти пространства станут точками притяжения, где будут сочетаться исследовательские лаборатории, производственные мастерские, выставочные залы и современные туристические сервисы. И таких примеров много по всей стране", - объяснила парламентарий.

В результате этого, по мнению Уваркиной, памятники архитектуры обретают новую жизнь, а город укрепляет "свои позиции как центр притяжения для инвестиций, туристов и креативных специалистов".