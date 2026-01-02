Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2025 году снизился на 2,7%

Авиакомпании предварительно перевезли 108,5 млн пассажиров, сообщил глава агентства Дмитрий Ядров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании в 2025 году предварительно перевезли 108,5 млн пассажиров, что ниже уровня прошлого года на 2,7%. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров в ходе рабочей поездки в аэропорт Домодедово.

"Что касается итогов 2025 года, предварительно мы уже посчитали количество перевезенных пассажиров. Порядка 108,5 миллионов было перевезено. По итогам 2024 года авиакомпании РФ перевезли 111,6 млн человек. Таким образом, снижение пассажиропотока в годовом выражении составило 2,7%", - сказал Ядров.

По предварительным данным Росавиации, внутренние перевозки по итогам 2025 года составили 81,2 млн пассажиров, а по международным маршрутам авиакомпании РФ перевезли 27,4 млн пассажиров.

В декабре Министерство транспорта РФ снизило прогноз по перевозке пассажиров российских авиакомпаний по итогам 2025 года с 109,7 млн человек до 107,5 млн.