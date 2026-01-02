Росавиация оказывала содействие пассажирам поездов, задержанных на юге России

Пассажирам предоставляли возможность ускоренной регистрации, чтобы они не опоздали на рейсы

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Росавиация организовала ускоренную регистрацию на авиарейсы пассажиров задержанных на юге России поездов, чтобы они не опоздали на авиарейсы после поезда. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в ходе совещания по вопросам функционирования гражданской авиации в новогодние праздники.

"Мы должны быть внимательны к тем событиям, которые уже происходили. Они связаны с ограничениями на использование воздушного пространства, которые были в период 29-30 числа (декабря - прим. ТАСС) и сложными метеорологическими условиями, которые также сказывались на работе авиакомпаний, аэропортов. И в первую очередь нужно обратить внимание на то, что проходило на юге нашей страны. И мы нашим коллегам из Российских железных дорог оказывали содействие, предоставляли возможность ускоренной регистрации пассажиров, дабы они не опоздали на рейсы", - сказал он.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) вечером 1 января сообщали, что с опозданием в связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае следует 46 поездов. При этом на конечные станции тогда прибыло 63 задержанных поезда, еще 6 были введены в график.