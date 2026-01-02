Аэропорт Домодедово в 2025 году обслужил 13,86 млн пассажиров

За новогодние праздники аэропорт планирует обслужить около 400 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово по итогам 2025 года обслужил 13,86 млн пассажиров, сообщил журналистам гендиректор аэропорта Андрей Иванов.

Общий пассажиропоток аэропорта в 2024 году составил 15,6 млн человек. Таким образом, в 2025 году показатель снизился на 11%.

"По предварительным итогам 2025 года, аэропорт обслужил 13 млн 860 тыс. человек. Это результат, который был запланирован по итогам года. Очень благодарны всем нашим авиакомпаниям за то, что они продолжают выбирать аэропорт Домодедово для того, чтобы мы обслуживали пассажиров и грузы здесь", - сказал он.

Как отметил Иванов, всего за новогодние праздники аэропорт планирует обслужить около 400 тыс. человек.

По словам гендиректора Домодедово, планы на 2026 год - "более амбициозные". "Верим, что мы этот год пройдем лучше и по пассажиропотоку, грузопотоку и финансовым результатам", - отметил Иванов.