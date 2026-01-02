Индекс Лондонской фондовой биржи впервые превысил 10 тыс. пунктов

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, впервые превысил символическую отметку в 10 тыс. пунктов. Об этом сообщил телеканал Sky News спустя полчаса после открытия первых торгов в 2026 году.

"Это исторический момент, который уже делает 2026 год одним из наиболее значимых в истории авторитетного индекса с момента его запуска в 1984 году", - заявил глава департамента рынков инвестиционной платформы AJ Bell Дэн Коутсворт.

Sky News подчеркнул, что в 2025 году индекс FTSE 100 обновлял свой исторический максимум более 40 раз. Предыдущая символическая отметка в 9 тыс. пунктов была преодолена в июле.

Коутсворт отметил, что новый рекорд индекса стал "лучшим новогодним подарком" для министра финансов Великобритании Рейчел Ривс. "Она била в барабаны, говоря о преимуществах инвестиций по сравнению с хранением денег в банках. Достижения FTSE 100 показывают выгоду от приобретений британских акций", - сказал экономист.

Sky News напомнил, что в бюджете правительства, представленном в ноябре, содержались меры, стимулирующие вложения в фондовый рынок. Так, власти ограничили размер вкладов, которые не облагаются налогами, £12 тыс. в год ($16 тыс.).