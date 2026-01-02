"Газпром" указал на снижение производительности ПХГ Европы

В компании отметили, что запасов топлива в хранилищах Европы на конец 2025 года оказалось на 10,6 млрд куб. м меньше, чем годом ранее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на конец 2025 года оказалось на 10,6 млрд куб. м меньше, чем годом ранее, что технологически означает снижение их производительности, говорится в сообщении "Газпрома".

"В целом в ПХГ Европы на 31 декабря 2025 года находится 63 млрд куб. м газа, что на 10,6 млрд куб. м меньше, чем 31 декабря 2024 года. Напомним, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность", - сказано в сообщении.

В российской компании также отметили, что к концу первого месяца зимы заполненность подземных хранилищ в Нидерландах опустилась ниже 50%.

Кроме того, менее 60% газа осталось в хранилищах Словакии и Венгрии - 59,6% и 59,5% соответственно. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован значительно позднее: в Словакии - только 1 февраля, в Венгрии - 20 января, подчеркнули в "Газпроме".

Ранее подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что отбор газа из европейских ПХГ по итогам декабря 2025 года снизился на 2% по сравнению со значением 2024 года. Закачка газа в европейские хранилища в декабре стала минимальной за 11 лет - 951 млн куб. м. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 15,4 млрд куб. м. Со старта отопительного сезона 13 октября 2025 года страны ЕС отобрали из хранилищ более 27 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) составляет около 23 млрд куб. м.