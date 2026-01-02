Эксперт Гапоненко: поддержка Украины угрожает стабильности евроэлит

Доцент РАНХиГС отметил, что политика западных стран, сочетающая военную поддержку ВСУ и масштабные санкции против РФ, продолжает создавать структурные риски для экономик и политической стабильности

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Политика западных стран, сочетающая военную поддержку Украины и масштабные санкции против России, продолжает создавать структурные риски для экономик и политической стабильности государств Западной Европы. Об этом в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", который есть в распоряжении ТАСС, пишет доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Текущая политика западных стран, сочетающая военную поддержку Украины и масштабные санкции против России, продолжает создавать структурные риски для экономик и политической стабильности государств Западной Европы. Эти риски переходят в фазу практической реализации", - говорится в докладе.

По мнению Гапоненко, такое заключение подтверждается данными 2024-2025 годов. "Прогнозы роста ВВП еврозоны на 2025 год, по оценкам Еврокомиссии и МВФ, остаются аномально низкими, в диапазоне 0,8-1,2%, что отражает хроническую слабость спроса и инвестиционную неуверенность", - пишет он.

При этом уровень жизни в странах Западной Европы ухудшается, сокращаются реальные располагаемые доходы населения на фоне сохраняющейся сервисной инфляции и высокой базовой ставки ЕЦБ.

"Этот тренд напрямую подпитывает электоральные успехи популистских и евроскептических сил. Показательным событием стало формирование коалиционного правительства в Нидерландах с ведущей ролью Партии свободы Герта Вилдерса в 2024 году, что уже привело к замораживанию голландских взносов в Европейский фонд поддержки Украины и ужесточению миграционной политики", - поясняет экономист.

"Аналогично, на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года правые популистские партии существенно укрепили свои позиции, особенно во Франции и Германии, получив возможность блокировать ключевые инициативы в Совете ЕС", - заключил он в докладе.