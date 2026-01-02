На Ставрополье собрали более 10 тонн новогоднего урожая клубники

В администрации Предгорного округа уточнили, что отличительной особенностью производства является приверженность принципам экологичности

ПЯТИГОРСК, 2 января. /ТАСС/. Более 10 тонн клубники новогоднего урожая собрали в Предгорном округе на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа.

"В тепличном комплексе поселка Нежинский Предгорного округа Ставрополья завершен сбор первого в новом году урожая клубники. Собрано более 10 тонн свежей ягоды", - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что отличительной особенностью производства является приверженность принципам экологичности. В теплицах создан полностью контролируемый микроклимат, опыление осуществляется с помощью шмелей, а для защиты растений от вредителей применяются полезные насекомые-энтомофаги. Такой подход позволяет получать высококачественную продукцию без использования химикатов.

"В рамках краевой государственной программы "Развитие сельского хозяйства", инициированной губернатором Владимиром Владимировым, аграриям предоставляются комплексные меры поддержки, в том числе субсидии на закладку и уход за ягодными насаждениями. Мы видим, что высокий спрос на местную продукцию стимулирует развитие отрасли и обеспечивает потребителей экологически чистой клубникой местного производства", - приводятся в сообщении слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.