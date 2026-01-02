В Новгородской области бронирование отелей на Новый год увеличилось на 21%

По словам губернатора региона Александра Дронова, туризм стал драйвером развития экономики региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Бронирование средств размещения на новогодний период в Новгородской области в 2025 году увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Регион закрепляет статус одного из туристических центров празднования Нового года, сообщил ТАСС губернатор области Александр Дронов.

"Закрепляем статус одного из туристических центров празднования Нового года. Уже сейчас агрегаторы отмечают рост бронирования средств размещения - на 21% больше, чем в прошлом году", - сказал Дронов.

По его словам, туризм стал драйвером развития экономики региона. За последние годы турпоток в область увеличился в 2,4 раза, регион принимает гостей из 84 субъектов РФ. Единовременно в Новгородской области могут разместиться более 12 тыс. туристов.

Развитие туризма в регионе основывается на кластерном подходе. Основные магниты: Великий Новгород - историко-культурный туризм, Валдай - экологический туризм, Старая Русса - оздоровительный туризм, Боровичи и Любытино - активный отдых. "Они позволяют перераспределить туристический поток в соседние малые города", - добавил губернатор.