Эксперты: биткойн может вырасти до $100 тыс. при спросе крупных инвесторов

При этом они отмечают, что рынок до сих пор испытывает последствия масштабной волны ликвидаций

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Биткойн может вернуться к уровню $100 тыс., если сохранится устойчивый интерес со стороны крупных инвесторов, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом они отмечают, что рынок до сих пор испытывает последствия масштабной волны ликвидаций, произошедшей в октябре.

"Биткойн торгуется в диапазоне $85-95 тыс. с конца ноября. В целом участники рынка криптоактивов находятся в режиме risk-off. Крупнейший фактор неопределенности - это решение суда по пошлинам президента США Дональда Трампа, которое может быть принято до конца декабря. Вероятность отмены пошлин довольно высокая - около 30%, согласно платформе Polymarket. Оценки последствий такого решения для рынков разнятся, но все аналитики ожидают роста волатильности", - сказал ведущий бизнес-аналитик криптобиржи Grinex Виталий Мальцев.

Финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов напомнил, что рынок по-прежнему находится под влиянием октябрьских ликвидаций, когда объем закрытых длинных позиций превысил $19 млрд. По его словам, это вызвало сильную коррекцию и заметно снизило спекулятивную активность, особенно со стороны розничных трейдеров.

"В текущих условиях рост возможен лишь при наличии фундаментальных подтверждений: смены монетарной политики в сторону смягчения, устойчивого притока институционального капитала через регулируемые инструменты, в первую очередь - биткойн-ETF, и снижения геополитической и регуляторной неопределенности", - подчеркнул эксперт.

Антонов добавил, что при начале нового цикла смягчения политики ФРС и других центробанков в 2026 году и при стабильном спросе со стороны крупных инвесторов биткойн может снова подняться к отметке $100 тыс. и выше.

В свою очередь ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко отметил, что текущие цены уже в значительной степени учитывают возможный негативный сценарий.