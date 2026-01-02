Глава МИД Намибии рассказала о росте спроса на отдых в стране среди россиян

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские туристы проявляют все больший интерес к отдыху в Намибии. Об этом заявила ТАСС глава МИД африканской страны Селма Ашипала-Мусавьи.

"Мы очень приветствуем растущий интерес [туристов из РФ к Намибии]. Я думаю, что российских туристов привлекает несколько факторов. Первый - это наша история. У нас исторические отношения", - рассказала она. В качестве второго фактора Ашипала-Мусавьи назвала природу страны - "нетронутые моря Намибии, особенно место слияния песка и океана".

Глава МИД Намибии напомнила, что "много намибийцев учились в России, в Советском Союзе, так что многие семьи восстанавливают связи, и многие люди воссоединяются со своими одноклассниками, со своими друзьями". "Поэтому мы очень рады, что они проявляют интерес к Намибии", - заключила она.