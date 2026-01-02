В аэропорту Ижевска сняли ограничения

Самолеты принимают и отправляют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и отправку самолетов сняли в аэропорту Ижевска, сообщил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

"В 19:10 (18:10 мск) отменены сигналы "Беспилотная опасность" и "Ковер", - написал Шуткин в своем Telegram-канале.

По данным гендиректора авиакомпании "Ижавиа" Александра Синельникова, из-за ограничений рейс сообщением Санкт-Петербург - Ижевск ушел на запасной аэродром в Пермь.