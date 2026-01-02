Мантуров: планы поставок вооружений на 2025 год выполнены в полном объеме

На 2026 год - обеспечены всеми необходимыми ресурсами, заявил первый вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Планы поставок вооружений в России на 2025 год выполнены в полном объеме, на 2026 год - обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Мантуров сообщил, что планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 год - обеспечены всеми необходимыми ресурсами. По вопросам, которые требуют решения в течение года, намечены мероприятия и поставлены задачи ведомствам и министерствам, сказано в канале правительства РФ в мессенджере Max.

В ходе совещания обсуждались также вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в 2026 году.