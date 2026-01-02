В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов", - отмечается в сообщении.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.