В аэропорту Геленджика вводили ограничения

Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Геленджика, сообщили в Росавиации.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорилось в сообщении.

Аэропорт, согласно стандартным ограничениям, принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

Позже в ведомстве сообщили, что ограничения сняты, и аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 08:30 мск.

В новость внесены изменения (23:50 мск) - добавлена информация о снятии дополнительных временных ограничений в аэропорту Геленджика.