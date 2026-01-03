Директор ЗАЭС: невозможно представить форму совместного с РФ управления станцией

Запорожская АЭС является российским объектом, подчеркнул Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 3 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС является российским объектом, и какую-либо иную форму, в том числе, совместного физического управления станцией невозможно представить. Об этом заявил в интервью ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Запорожская атомная электростанция - это объект российский. Он эксплуатируется российским оператором АО "ЭО ЗАЭС" (учрежден концерном "Росэнергоатом"), российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ. И другую форму физического управления станцией - это сесть за руль и рулить совместно - я, честно говоря, не представляю", - сказал Черничук.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что на переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над находящейся на территории России Запорожской АЭС. При этом, по словам Владимира Зеленского, на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря не удалось договориться по двум основным вопросам урегулирования конфликта: использованию ЗАЭС и уступке Украиной территорий. Трамп же по итогам встречи признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС.

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил, что контролировать ЗАЭС и отвечать за ее безопасную работу может только эксплуатирующая организация РФ в соответствии с российским законодательством. Любой отход от этих принципов может грозить инцидентом.

