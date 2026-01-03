На ЗАЭС заявили о способности поставлять энергию от Лиссабона до Владивостока

Как сообщил директор атомной электростанции Юрий Черничук, это возможно, если энергосистемы будут связаны

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 3 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС после перевода в режим генерации будет способна поставлять электроэнергию даже в Португалию, если энергосистемы будут связаны. Об этом в интервью ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Можем в Португалию поставить, в принципе. Лампочка, горящая в Лиссабоне, может быть запитана от нашей станции. Если энергосистемы будут связаны, этому ничего не мешает технически", - сказал Черничук.

По его словам, ЗАЭС сможет обеспечивать потребителей в различных точках мира при наличии инфраструктуры для этого.

"Если мы проводов настроим большое количество, тогда да, теоретически можем. Энергосистема - большая сложная паутина, в которой есть точки генерации, точки потребления такие как большие заводы, крупные города, генерирующие мощности", - ответил директор ЗАЭС на вопрос о том, сможет ли станция обеспечивать потребителей от Лиссабона до Владивостока.

Полный текст интервью будет опубликован 5 января в 8:00 мск.