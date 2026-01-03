В ГД предложили ограничить рост цен на такси в праздники 20%

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев отметил, что несправедливо, когда люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба депутата Госдумы Дмитрия Гусева/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Рост цен на такси в новогодние праздники нужно ограничить 20%. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.

"Люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше. Это несправедливо. А справедливо было бы ограничить этот праздничный рост 20%", - сказал Гусев ТАСС.

Он отметил, что каждые новогодние праздники растут цены на такси, при этом не увеличивается качество услуг. "Количество людей, которые хотят поехать на такси, становится больше. Естественно, потому что пьяные за руль не садятся", - добавил депутат.