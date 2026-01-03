В РФ страховые пенсии продолжат индексировать не ниже уровня инфляции

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские власти планируют продолжить индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции. Это следует из утвержденного правительством РФ плана, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечается в документе, мера направлена на "повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения".

Страховая пенсия - самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и утере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Стоимость балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.

В 2026 году страховые пенсии увеличены с 1 января на 7,6%. Это повышение объединяет две индексации: по уровню инфляции и по прогнозируемому росту зарплат. В последующие годы предусмотрена индексация с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, работающие пенсионеры с 1 августа получают перерасчет с учетом страховых взносов, начисленных или уплаченных работодателем за предыдущий год.